Sciopero mezzi a Milano, il 15 e 16 giugno a rischio treni, metro, tram e bus Atm: gli orari

Sciopero dei trasporti a Milano: saranno due giorni di fuoco per i pendolari milanesi e lombardi, che giovedì 15 e venerdì 16 giugno dovranno fare i conti con la protesta dei lavoratori del settore - guidata da Cub trasporti, Sgb e Cobas -, contrari allo “smantellamento della gestione pubblica” e alla “privatizzazione” delle aziende.

Tra giovedì e venerdì a fermarsi saranno sia i treni - nazionali e regionali -, sia i mezzi di trasporto pubblico locale in tutte le città italiane, Milano compresa.

SCIOPERO TRENI, GLI ORARI - I primi a incrociare le braccia saranno i dipendenti di Trenitalia, Nuovo trasporto viaggiatori e Trenord. Lo sciopero dei treni inizia alle 21 di giovedì e finisce esattamente ventiquattro ore dopo, alle 21 di venerdì.

Trenord, informa l’azienda in una nota, ha previsto tre fasce di garanzia: finestre orarie in cui i treni circoleranno regolarmente. “Giovedì 15 giugno viaggiano i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21 e che arrivano a destinazione entro le ore 22 - spiega l'azienda -. Venerdì 16 giugno sono previste le fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-21”. Tutti i treni al di fuori delle fasce di garanzia sono a rischio ritardi e cancellazioni.

Coinvolti nello sciopero anche i collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna/Milano Centrale - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona".

Le Frecce circoleranno regolarmente. Italo, il treno alta velocità di Nuovo trasporto viaggiatori, ha un elenco dei treni assicurati nonostante lo sciopero.

SCIOPERO METRO, GLI ORARI - Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di venerdì 16 giugno, invece, sarà la volta dei dipendenti Atm.

“L’agitazione - informa proprio Atm - è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio”. Da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 di venerdì, quindi, i mezzi circoleranno regolarmente. Negli altri orari sono possibili disagi.