Taxi, sciopero e agitazione anche a Milano: difficoltà in Stazione Centrale

Milano, Roma e Torino: in queste tre città si concentra la protesta dei tassisti contro la multinazionale Uber. L'agitazione è in corso nella giornata di giovedì 16 febbraio e provoca diversi disagi. E se nella capitale è impossibile trovare un'auto bianca negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, con un migliaio di tassisti in presidio davanti al Senato, anche a Milano i taxi sono in agitazione.

In particolare, le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente col prefetto Luciana Lamorgese, di freschissimo insediamento. I tassisti protestano contro un emendamento al decreto Milleproroghe che fa slittare al 31 dicembre 2017 le misure che limitano i servizi di noleggio con conducente (Ncc), introducendo il divieto di sosta in parcheggi nei comuni in cui è presente e attivo un servizio di taxi.

A Milano si segnalano difficoltà a reperire un taxi in Stazione Centrale a partire dalla serata del 15 febbraio. L'autorità di garanzia per gli scioperi, intanto, ha chiesto informazioni alle prefetture coinvolte. Possibili sanzioni se si dovesse verificare che le agitazioni non erano state annunciate nei modi previsti dalla legge.