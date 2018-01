Milano, doppio sciopero dei trasporti in arrivo: stop ai treni di Italo, si ferma anche Trenord

Doppio sciopero dei trasporti in arrivo. A inaugurare la serie, lunedì 29 gennaio, saranno i lavoratori di Ntv, l'azienda che gestisce i convogli alta velocità Italo. Otto giorni dopo, invece, sarà la volta dei dipendenti Trenord, il cui blocco rischia di paralizzare i treni di tutta la Lombardia.

Lo sciopero Italo, proclamato da Cgil, Cisl, Uil Ugl, Fast mobilità e Orsa, andrà in scena lunedì 29 gennaio, con i lavoratori che si fermeranno per otto ore dalle 9.01 alle 16.59. La rabbia dei dipendenti di Ntv - hanno informato i sindacati in una nota - nasce dal continuo rifiuto dell'azienda di un "confronto con i sindacati sul rinnovo del contratto, che è scaduto dal 31 dicembre 2014. Come se ciò non bastasse - il j'accusa dei lavoratori - la società rifiuta di riconoscere ai lavoratori il premio previsto, dovuto agli ottimi risultati di bilancio, già consolidati e annunciati pubblicamente dall’azienda”.

Il 6 febbraio, invece, a incrociare le braccia saranno macchinisti e capitreno di Trenord, che si fermeranno dalle 9 alle 17. L'agitazione - indetta da tutte le più grandi sigle del settore - si annuncia partecipata e potrebbe trasformare il martedì un giorno nero per i pendolari.

Al momento, né Italo né Trenord hanno comunicato eventuali fasce di garanzia o una lista dei treni garantiti.