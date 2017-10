Milano, sciopero generale per il 27 ottobre: ecco gli orari dei treni Trenord e Trenitalia

Confermato lo sciopero generale per venerdì 27 ottobre. Sarà una giornata da bollino nero per tutti i pendolari milanesi con treni, metro, bus e tram Atm a rischio (qui gli orari)

Gli orari dei treni Trenord e Trenitalia

"Dalle 21 di giovedì 26 alle 21 di venerdì 27 ottobre 2017 - spiega Trenord - la Confederazione Cub, unitamente alle Ooss Cub Trasporti, Sgb - Sindacato generale di base, Si e Slai Cobas e alla Usi-Ait Lavoro Privato, hanno proclamato uno sciopero al quale potrebbe partecipare sia il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che di Trenord".

Per tale motivo il Servizio Regionale, Suburbano e di lunga percorrenza di Trenord potrebbe essere soggetto a ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

Rispettate le fasce orarie garantite 6 - 9, 18 - 21. Nello specifico saranno garantiti giovedì 26 ottobre tutti i treni in corso di viaggio e con partenza prevista entro le 21 che abbiano arrivo a destino entro le 22; e venerdì 27 ottobre tutti i treni rientranti nelle suddette fasce protette e compresi nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti".

Istituiti autobus sostitutivi per i collegamenti aeroportuali, in caso di non effettuazione delle corse, per le sole tratte "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" (no-stop) e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona". La circolazione treni in "real time" è consultabile tramite i siti ufficiali.