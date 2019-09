Sciopero venerdì 27 setttembre, a Milano si fermano per 24 ore i mezzi Atm: orari di metro

Venerdì 27 settembre rischia di trasformarsi in una giornata da incubo per il traffico di Milano a causa dello sciopero del personale del gruppo Atm rappresentato dalla sigla sindacale Osr Cub Trasporti. Il sindacato ha infatti annunciato uno sciopero di 24 ore (l'ultimo del 6 settembre era della Sol cobas).

Quel giorno saranno a rischio dunque tutti i servizi Atm: sia quelli della metropolitana come quelli di superficie.

Sciopero dei mezzi Atm di 24 ore: gli orari

A dare la notizia, sulla quale per ora non ci sono ulteriori dettagli, è il sito del ministero dei Trasporti dedicato agli scioperi.

Gli orari con le fasce di garanzia per metro, bus, e tram ancora non sono stati comunicati ufficialmente dall'Azienda del Trasporti Milanesi ma ci saranno come sempre.

Sciopero anche del personale Trenord

Questo sciopero de personale Atm segue quello proclamato dall'organizzazione sindacale Orsa Ferrovie per il personale Trenord. Secondo quanto comunicato, i treni saranno a rischio dalle 3 di domenica 22 alle 2 di lunedì 23 settembre.