Sciopero trasporti, giovedì 8 marzo si fermano metro, bus, treni, aerei e taxi: ecco gli orari

Ventuno ore di stop per i treni. Dodici per i mezzi del trasporto pubblico. E altrettante per i dipendenti del comparto aereo.

Sarà un giovedì nero il prossimo 8 marzo, il giorno scelto da tante sigle sindacali per rivendicare le loro battaglie. A fare la voce grossa su tutti sono stati Usi - unione sindacale italiane - e Usb - unione sindacale di base - che insieme hanno proclamato lo "Sciopero generale di tutti i lavoratori dei comparti pubblici e privati". Il rischio paralisi è enorme soprattutto per il trasporto pubblico locale, che dovrà fare i conti con diverse agitazioni.

Orari sciopero Atm

"Guai" in vista, come già successo durante l'8 marzo dello scorso anno, per autobus, tram e metropolitane di Atm.

A Milano, infatti, i mezzi del Tpl - proprio per lo sciopero generale proclamato da Usb - potrebbero fermarsi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. I disagi, ha informato la stessa azienda, potranno coinvolgere sia le quattro linee metropolitane sia i mezzi di superficie.

Orari sciopero Trenord

L'8 marzo sarà una giornata dura anche per i pendolari. "Usb, Usi e Cobas unitamente a Orsa Ferrovie e Cub Trasporti - ha spiegato Trenord - hanno proclamato uno sciopero da mezzanotte alle ore 21.00".

"Il servizio regionale, suburbano, aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord - l'avviso della società - potrebbero subire ritardi, variazioni e cancellazioni".

I treni rispetteranno le fasce di garanzia 6-9 e 18-21: quindi i convogli che viaggiano nelle due finestre orarie circoleranno regolarmente.

Orari sciopero Trenitalia e Italo

Anche i lavoratori di Trenitalia e Nuovo trasporto viaggiatori - l'azienda che gestisce i treni ad alta velocità di Italo - potranno incrociare le braccia dalla mezzanotte alle 21 per lo sciopero generale.

Sia Trenitalia, sia Italo hanno già pubblicato una lista con i treni garantiti.

Scioperano anche taxi e aerei

E quella dell'8 marzo sarà una giornata a rischio caos anche per i cieli. I voli, infatti, dovranno fare i conti con tre diversi scioperi che coinvolgeranno i dipendenti Enav e il personale del gruppo Alitalia Sai.

La prima agitazione, indetta dal sindacato Cub per piloti e assistenti di volo Alitalia, inizierà a mezzanotte dell'8 marzo e durerà fino alla fine della giornata. Alle 12 - per gli stessi lavoratori - inizierà lo sciopero proclamato da Confael Assovolo, che terminerà alle 16.

Dalle 13 alle 17, invece, a incrociare le braccia - per decisione di Cgil, Uil e Unica - saranno i dipendenti Enav di tutti gli aeroporti d'Italia. I lavoratori del comparto aereo - quelli "guidati" da Usb - potranno invece fermarsi per l'intera giornata.

A protestare, infine, saranno anche i tassisti, con le auto bianche che dovrebbero fermarsi dalle 8 alle 22.