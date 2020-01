Sciopero aereo, rischio disagi in tutta Italia: la lista dei voli cancellati, a Milano sono 55

Sciopero aereo 14 gennaio 2020: voli a rischio in tutta Italia per lo sciopero nazionale dei controllori di voli indetto dai sindacati di settore Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta. La mobilitazione avrà la durata di 4 ore, dalle 13 alle 17 di martedì 14 gennaio 2020, ma sono previste anche azioni di sciopero di 24 ore negli aeroporti di Ancona, Perugia e Pescara. Le sigle hanno confermato la protesta su tutto il territorio nazionale dopo un incontro al ministero dei Trasporti avvenuto nei giorni scorsi. Ma quali saranno gli aeroporti coinvolti? Quali sono i voli cancellati? Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni relative agli orari, alle tratte sospese alle opzioni per chi dovrà cambiare volo

Sciopero aereo 14 gennaio 2020: gli orari e gli aeroporti

Come anticipato ad inizio articolo, lo sciopero nazionale del trasporto aereo di martedì 14 gennaio 2020 durerà 4 ore, dalle 13 alle 17, ad eccezione di alcuni impianti in cui la protesta sarà di 24 ore. Enav ha comunicato la lista degli impianti in cui sono previste azioni di sciopero dalle 13 alle 17 del 14 gennaio:

Centro di Controllo d'Area di Roma: indetto da Filt - Cgil;

Centro di Controllo d'Area di Roma: indetto da Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica;

Centro di Controllo d'Area di Brindisi: indetto da Filt - Cgil, Fit - Cisl e Unica; Centro di Controllo d'Area di Brindisi: indetto da Uiltrasporti e Ugl - Ta;

Aeroporto di Alghero: indetto da Fit - Cisl e Uiltrasporti;

Aeroporto di Bari: indetto a Filt - Cgil, Fit - Cisl e Unica;

Aeroporto di Bergamo: indetto da Ugl-Ta;

Aeroporto di Bologna: indetto da Fit-CislL, Ugl-Ta e Unica;

Aeroporto di Catania: indetto da Fit-Cisl, Ugl-Ta e Unica;

Aeroporto di Ciampino: indetto da Fit-cisl, Uiltrasporti, Ugl-ta e Unica;

Aeroporto di Lamezia Terme: indetto da Fit-Cisl, Ugl-Ta, Unica;

Aeroporto di Ronchi dei Legionari: indetto da Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica;

Aeroporto di Venezia: indetto da Fit-Cisl, Ugl-ta e Unica;

Aeroporto di Verona: indetto da Unica.

Sui seguenti impianti sono previste azioni di sciopero di 24 ore:

Aeroporto di Ancona: indetto da Ugl-ta e Unica;

Aeroporto di Perugia: indetto da Ugl-ta; A

Aeroporto di Pescara: indetto da Ugl-ta.

Sciopero aereo 14 gennaio 2020: la lista dei voli cancellati

Dopo aver visto gli impianti coinvolti passiamo ai voli cancellati. Alitalia ha pubblicato sul proprio sito web la lista dei voli che sono stati annullati a causa dello sciopero del 14 gennaio, insieme alle istruzioni per i viaggiatori che hanno acquistato il biglietto per le tratte coinvolte.

Ecco quali sono i voli Alitalia annullati per la giornata di martedì 14 gennaio 2020:

VOLO PARTENZA ARRIVO AZ60 Roma Fiumicino Madrid AZ61 Madrid Roma Fiumicino AZ76 Roma Fiumicino Barcelona AZ77 Barcelona Roma Fiumicino AZ82 Roma Fiumicino Valencia AZ83 Valencia Roma Fiumicino AZ90 Roma Fiumicino Málaga AZ91 Málaga Roma Fiumicino AZ107 Amsterdam Roma Fiumicino AZ110 Roma Fiumicino Amsterdam AZ112 Milano / Linate Amsterdam AZ121 Amsterdam Milano / Linate AZ149 Bruxelles Milano / Linate AZ150 Milano / Linate Bruxelles AZ159 Bruxelles Roma Fiumicino AZ160 Roma Fiumicino Bruxelles AZ204 Roma Fiumicino Londra / Heathrow AZ207 Londra / Heathrow Roma Fiumicino AZ215 London City Milano / Linate AZ222 Milano / Linate London City AZ226 Milano / Linate London City AZ227 London City Milano / Linate AZ312 Milano / Linate Parigi AZ313 Parigi Milano / Linate AZ324 Roma Fiumicino Parigi AZ333 Parigi Roma Fiumicino AZ336 Roma Fiumicino Marsiglia AZ337 Marsiglia Roma Fiumicino AZ344 Roma Fiumicino Nizza AZ345 Nizza Roma Fiumicino AZ366 Roma Fiumicino Tolosa AZ367 Tolosa Roma Fiumicino AZ403 Francoforte Roma Fiumicino AZ404 Roma Fiumicino Francoforte AZ408 Milano / Linate Francoforte AZ409 Francoforte Milano / Linate AZ414 Milano / Linate Düsseldorf AZ415 Düsseldorf Milano / Linate AZ422 Roma Fiumicino Tegel / Berlino AZ423 Tegel / Berlino Roma Fiumicino AZ436 Roma Fiumicino Monaco AZ437 Monaco Roma Fiumicino AZ446 Milano / Linate Colonia / Bonn AZ447 Colonia / Bonn Milano / Linate AZ512 Roma Fiumicino Praga AZ513 Praga Roma Fiumicino AZ575 Genova Roma Fiumicino AZ578 Roma Fiumicino Genova AZ583 Tirana Roma Fiumicino AZ584 Roma Fiumicino Tirana AZ594 Roma Fiumicino Belgrado AZ597 Belgrado Roma Fiumicino AZ604 Milano / Malpensa New York AZ605 New York Milano / Malpensa AZ718 Roma Fiumicino Atene AZ719 Atene Roma Fiumicino AZ786 Milano / Malpensa Tokyo / Narita AZ800 Roma Fiumicino Algeri AZ801 Algeri Roma Fiumicino AZ863 Tunisi Roma Fiumicino AZ866 Roma Fiumicino Tunisi AZ874 Roma Fiumicino Casablanca AZ875 Casablanca Roma Fiumicino AZ886 Roma Fiumicino Malta / Luqa AZ887 Malta / Luqa Roma Fiumicino AZ1026 Roma Fiumicino Milano / Malpensa AZ1027 Milano / Malpensa Roma Fiumicino AZ1156 Reggio Calabria Roma Fiumicino AZ1157 Roma Fiumicino Reggio Calabria AZ1171 Roma Fiumicino Lamezia Terme AZ1174 Lamezia Terme Milano / Linate AZ1178 Lamezia Terme Roma Fiumicino AZ1179 Milano / Linate Lamezia Terme AZ1195 Milano / Linate Reggio Calabria AZ1198 Reggio Calabria Milano / Linate AZ1243 Milano / Linate Pescara AZ1244 Pescara Milano / Linate AZ1269 Roma Fiumicino Napoli AZ1270 Napoli Roma Fiumicino AZ1287 Milano / Linate Napoli AZ1288 Napoli Milano / Linate AZ1289 Milano / Linate Napoli AZ1292 Napoli Milano / Linate AZ1293 Milano / Linate Napoli AZ1294 Napoli Milano / Linate AZ1318 Bologna Roma Fiumicino AZ1319 Roma Fiumicino Bologna AZ1360 Trieste Roma Fiumicino AZ1365 Roma Fiumicino Trieste AZ1386 Genova Roma Fiumicino AZ1395 Roma Fiumicino Genova AZ1417 Roma Fiumicino Torino AZ1428 Torino Roma Fiumicino AZ1462 Venezia Roma Fiumicino AZ1475 Roma Fiumicino Venezia AZ1487 Roma Fiumicino Verona AZ1494 Verona Roma Fiumicino AZ1563 Roma Fiumicino Cagliari AZ1564 Milano / Linate Cagliari AZ1567 Cagliari Milano / Linate AZ1575 Roma Fiumicino Alghero AZ1581 Roma Fiumicino Cagliari AZ1584 Cagliari Roma Fiumicino AZ1598 Cagliari Roma Fiumicino AZ1601 Alghero Milano / Linate AZ1610 Bari Roma Fiumicino AZ1613 Roma Fiumicino Bari AZ1615 Roma Fiumicino Bari AZ1616 Bari Roma Fiumicino AZ1619 Roma Fiumicino Brindisi AZ1622 Brindisi Roma Fiumicino AZ1635 Milano / Linate Bari AZ1643 Milano / Linate Brindisi AZ1648 Bari Milano / Linate AZ1650 Brindisi Milano / Linate AZ1667 Roma Fiumicino Pisa AZ1670 Pisa Roma Fiumicino AZ1677 Roma Fiumicino Firenze AZ1684 Firenze Roma Fiumicino AZ1704 Catania Milano / Linate AZ1712 Catania Roma Fiumicino AZ1715 Milano / Linate Catania AZ1716 Catania Milano / Linate AZ1721 Milano / Linate Catania AZ1723 Milano / Linate Catania AZ1734 Catania Roma Fiumicino AZ1741 Roma Fiumicino Catania AZ1764 Palermo Milano / Linate AZ1765 Milano / Linate Palermo AZ1781 Roma Fiumicino Palermo AZ1792 Palermo Roma Fiumicino AZ2038 Roma Fiumicino Milano / Linate AZ2044 Roma Fiumicino Milano / Linate AZ2049 Milano / Linate Roma Fiumicino AZ2059 Milano / Linate Roma Fiumicino AZ2068 Roma Fiumicino Milano / Linate AZ2080 Roma Fiumicino Milano / Linate AZ2152 Roma Fiumicino Milano / Bergamo AZ2155 Milano / Bergamo Roma Fiumicino

Alitalia è stata costretta a cancellare alcuni collegamenti sia nazionali che internazionali, ma ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. La compagnia assicura che il 75% dei passeggeri dovrebbe riuscire a partire nella stessa giornata del 14 gennaio.

Sciopero aereo 14 gennaio 2020: cosa fare in caso di volo cancellato

I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni possono controllare su quale volo sono stati riprenotati collegandosi al sito di Alitalia e inserendo, nella sezione ‘I MIEI VOLI’ in home page, il proprio ‘Nome’, ‘Cognome’ e il ‘Codice di Prenotazione’.



Alitalia invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare dalle 13:00 alle 17:00 del 14 gennaio a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito we della compagnia, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.



I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare il 14 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 21 gennaio.