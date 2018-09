Sciopero Autoguidovie lunedì 10 settembre, durerà 4 ore. Tutte le informazioni

E' stato indetto uno sciopero da parte del sindacato Silt che coinvolge i lavoratori di Autoguidovie, società di trasporto pubblico interurbano ed extraurbano di Pavia e provincia. L'agitazione durerà 4 ore ed è prevista per lunedì 10 settembre 2018.

Sono garantite le corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio fino alle 10.59 e dalle 15 a fine servizio. Non sono pertanto garantite le corse in partenza nella fascia oraria dalle 11.00 alle 14.59.

Le motivazioni dello sciopero riguarderebero una "differente applicazione ed interpretazione della normativa di settore", secondo quanto reso noto dalla stessa Autoguidovie.

L'azienda, oltre a gestire il servizio di trasporto pubblico urbano della città di Pavia, gestisce nell'area pavese anche diverse linee interurbane, alcune delle quali connettono il bacino pavese con Milano (M2 Famagosta) e diversi Comuni della Città Metropolitana.