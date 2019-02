Sciopero dei mezzi venerdì 22 febbraio: si fermano gli autobus, ecco gli orari del blocco

Venerdì nero in arrivo per i pendolari. Il 22 febbraio è infatti il giorno scelto dai sindacati per lo sciopero dei dipendenti di Autoguidovie, la società di autobus che gestisce le linee extraurbane nelle aree Sud Est e Sud Ovest di Milano, nei comuni di Melzo, San Donato e Paderno Dugnano e si occupa dei collegamenti tra Monza, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese.

L'agitazione - proclamata dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - durerà 24 ore, per tutta la giornata del 22, con i mezzi che rischiano lo stop completo.

Sciopero Autoguidovie: gli orari

È stata la stessa azienda, sul proprio profilo Facebook, a rendere noti gli orari dello sciopero, per cui sono previste fasce di garanzia.

"Il giorno 22 febbraio 2019, a causa di uno sciopero di 24 ore, saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: da inizio servizio sino alle ore 8:29, dalle ore 15:01 alle ore 18:00 - si legge nella nota -. Pertanto potrebbero non essere garantite le corse in partenza nella fascia oraria: dalle ore 8:30 alle ore 15:00, dalle ore 18:01 a fine servizio".

Quindi, il servizio dovrebbe essere regolare da inizio giornata alle 8.30 e tra le 15 e le 18.

Sciopero bus Autoguidovie: i motivi della protesta

A causare la rabbia dei lavoratori - hanno spiegato i sindacati - è "la riduzione del personale" che "rende impossibile garantire le corse".

"Siamo in una situazione di stallo: dall'azienda non è arrivata alcuna apertura, ma i problemi ci sono e vanno risolti", hanno attaccato le sigle, sottolineando e lamentando "la mancata assunzione dei 500 lavoratori necessari a garantire il servizio" e "i turni stabiliti". Una mancata assunzione che - stando alla loro denuncia - sarebbe una "violazione al contratto collettivo di lavoro" che "inficia il diritto al riposo".

Sciopero generale 8 marzo

Ma quello del 22 febbraio non sarà l'unico venerdì nero. Per l'8 marzo, giorno della festa della donna, è infatti già stata proclamata una giornata di sciopero generale.

A fermarsi saranno tutti i mezzi - treni, metro, autobus e tram - sia a Milano, che nel resto d'Italia. Sotto la Madonnina, proclamata dal gruppo "Non una di meno", è già stata organizzata una manifestazione per rivendicare diritti e uguaglianza per le donne.