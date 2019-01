Milano, venerdì sciopero dei mezzi: si fermano gli autobus di Autoguidovie, ecco tutti gli orari

Venerdì di disagi in arrivo per i pendolari milanesi. L'11 gennaio è infatti il giorno scelto dai sindacati per lo sciopero dei trasporti, che permetterà ai dipendenti di Autoguidovie di incrociare le braccia.

L'agitazione - della durata di quattro ore - è stata indetta da Cgil, Cisl, Uil, Faisa Caisal e Ugl. L'inizio della "serrata" è previsto alle 8.30, con termine alle 12.30. Saranno quindi garantite - ha segnalato la stessa azienda - "le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.20 e dalle 12.30 a fine servizio".

Autoguidovie gestisce le linee extraurbane nelle aree Sud Est e Sud Ovest di Milano, nei comuni di Melzo, San Donato e Paderno Dugnano e si occupa dei collegamenti tra Monza, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese.

E quello di venerdì non sarà l'unico sciopero di questo gennaio. Per lunedì 21, infatti, è già in programma una seconda agitazione, che coinvolgerà tutti i lavoratori del settore trasporto pubblico locale. A fermarsi potranno essere anche tutti i dipendenti Atm, con un rischio stop concreto a Milano per metropolitane, autobus e tram.