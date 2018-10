Sciopero generale, corteo in centro, i partecipanti: "Aumentare salari"

Un lungo corteo attraverserà il centro venerdì 26 ottobre in occasione delle sciopero generale nazionale attraverso cui i sindacati, Cub (Confederazione Unitaria di Base) e Sgb (Sindacato Generale di Base) in testa, chiedono maggiori diritti e tutele per i lavoratori, i pensionati e i cittadini più deboli.

La manifestazione parte alle 9:30 da Largo Cairoli per poi arrivare in piazza San Babila, passando per via Cusani, via dell'Orso, piazza della Scala, via Meda e corso Matteotti. Dalle 10:30 alle 12:30, poi, è previsto un presidio in piazzale Cadorna.

Le richieste dei manifestanti

"Padroni, governi e finanza hanno massacrato lavoratori, pensionati e ceti popolari", si legge in una nota della sigla sindacale Flaica - Cub, che invita tutti i milanesi a prendere parte alla mobilitazione per chiedere l'aumento dei salari, la riduzione dell'orario lavorativo e il sostegno all'occupazione. Tra le rivendicazioni anche "l'uguaglianza salariale di genere, l'abolizione delle spese militari e il diritto alla scuola", come annota Cub.

La manifestazione promossa dai sindacati si svolge in contemporanea a Torino, Firenze, Roma, Napoli, Taranto e Palermo. A Milano è previsto anche un secondo corteo che, in partenza alle 19:30 da via Argelati, arriverà alle colonne di San Lorenzo (passando per via Casale, la stazione di Porta Genova, corso Genova, piazzale Cantore, via Arena, via Scaldasole e corso di Porta Ticinese).

A causa della mobilitazione di Largo Cairoli-San Babila, sono previste deviazioni e rallentamenti di alcuni mezzi di superficie. Per gestire la mobilità sul posto è presente la polizia locale. Sempre il 26 ottobre scioperano anche i dipendenti Atm e il personale di Trenitalia, Italo e Trenord.