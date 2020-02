Proclamato lo sciopero generale di tutti i lavoratori: a rischio metro, bus, tram e treni

Il corteo l'8 marzo, il blocco il giorno successivo. Doppia giornata di protesta in arrivo a Milano e in tutta Italia, che si prepara allo sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali in concomitanza con la festa delle donne.

L'agitazione è stata indetta per il 9 marzo dalle sigle Usi, Usb e Cub ed è stata recepita dal ministero tra il 4 e il 5 febbraio. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di "tutte le categorie pubbliche, private e cooperative".

Sciopero generale, trasporti a rischio

I maggiori problemi, come spesso accade, potrebbero registrarsi nel settore dei trasporti, con treni e mezzi pubblici cittadini - bus, tram e metro - che rischiano di restare fermi.

Per l'8 marzo è in programma la grande manifestazione di "Non una di meno", il gruppo femminista che lotta per i diritti delle donne, mentre per il giorno seguente ci sarà la "coda" dello sciopero.

Sciopero generale, gli orari

"Contro le discriminazioni di genere, per la conciliazione tra lavoro produttivo e riproduttivo - si legge nella nota di Cub che annuncia l'agitazione -, per l'occupazione femminile ed il reddito di emancipazione alle migliaia di donne vittima di violenza".

Lo sciopero dovrebbe riguardare tutte le 24 ore del 9 marzo, anche se i mezzi pubblici rispetteranno come sempre le fasce di garanzia. Per i ferrovieri - ha fatto sapere Cub - "lo sciopero è dichiarato dalle 21 del 9 marzo alle 21 del 10". Usi invece ha proclamato l'agitazione per i lavoratori dei treni dalla mezzanotte alle 21 del 9.