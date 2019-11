Milano, sciopero dei mezzi Atm per il 28 novembre: ecco gli orari di metro, bus e tram

Sciopero dei trasporti confermato per giovedì 28 novembre. A Milano, la Confederazione unitaria di base Trasporti (Cub Trasporti) ha proclamato uno sciopero di 24 ore dei lavoratori del Gruppo Atm.

“Contro la liberalizzazione e la privatizzazione del trasposto pubblico locale milanese e dell'hinterland, contro le gare di appalto dei servizi gestiti da Atm e per l’affidamento diretto in house dei servizi di trasporto pubblico locale, contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm”. Sono queste le ragioni che hanno spinto i sindacalisti a proclamare lo sciopero, come ha spiegato la stessa Azienda trasporti milanesi in una nota.

Sciopero del 28 novembre, gli orari di metro e bus

"L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie e della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio". Scrive Atm. Quindi gli orari garantiti per la circolazione di metro, bus e tram andranno dall'apertura fino alle 8.45 al mattino. Poi ci sarà la finestra pomeridiana di tre ore, dalle 15 alle 18.

Altro sciopero il 29 novembre

Il giorno dopo, il 29 novembre, c'è lo sciopero generale indetto da Usb dopo il "caso Ilva". Potranno fermarsi "i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private" ed è facile immaginare che i maggiori problemi si avranno nel settore ferroviario e nel trasporto pubblico locale.

I treni sono a rischio dalla mezzanotte alle 21 di venerdì 29 novembre, mentre i mezzi del Tpl "per 24 ore con modalità territoriali" ancora da decidere.