Sciopero mezzi Atm giovedì 28 novembre a Milano: metro, bus e tram a rischio per 24 ore

Sciopero dei mezzi in arrivo a Milano. Giovedì 28 novembre, infatti, è il giorno scelto dai dipendenti per un'agitazione che durerà 24 ore.

A proclamare lo sciopero, stando a quanto riporta il sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata Cub trasporti, che ha inoltrato formale richieste allo stesso ministero il 7 novembre.

I lavoratori dei mezzi Atm potranno incrociare le braccia per tutto il giorno, anche se al momento non sono ancora note le fasce orario in cui sarà in vigore l'agitazione.

L'ultimo sciopero a Milano si era verificato il 25 ottobre, quando a protestare erano stati i sindacati Cub Sgb Si e Cobas Usi Cit. Quel giorno, nonostante i rischi paventati alla vigilia, alla fine metro, autobus e tram di Atm erano stati regolari per tutto il giorno.