Sciopero generale dei mezzi, venerdì metro e mezzi Atm a rischio stop a Milano: tutti gli orari

Venerdì di passione in arrivo per i milanesi. Il 26 ottobre, infatti, è il giorno dello sciopero generale, proclamato dai lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private per chiedere più diritti e più rispetto.

I disagi maggiori, come sempre, saranno creati dall'agitazione dei dipendenti del settore del trasporto pubblico, con i mezzi di Atm a rischio caos.

A fermarsi potrebbero essere le metropolitane delle quattro linee cittadine e i bus e i tram. "L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana - ha reso noto l'azienda sul proprio sito ufficiale - è prevista dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio".

Nel resto della giornata - da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18 - nel rispetto delle fasce di garanzia, i mezzi dovrebbero funzionare senza problemi.

Quella di venerdì si annuncia una giornata difficile anche per i treni, con Trenord, Italo e Trenitalia pronte a fare i conti con lo sciopero.