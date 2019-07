Sciopero di metro, bus e tram Atm: ecco gli orari dei mezzi per giovedì 11 luglio a Milano

Sciopero a Milano: le scuole sono finiti e la città comincia a svuotarsi ma la giornata si prannuncia ugualmente una di quelle da non dimenticare per il traffico e il caos. A Milano, giovedì 11 luglio 2019, è in programma infatti uno sciopero dei mezzi Atm lungo 24 ore. Tempo durante il quale, chiaramente, saranno rispettati gli orari di garanzia.

La protesta è stata indetta dalla confederazione unitaria di base, Cub. Prostestano contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del trasporto pubblico locale milanese e dell’hinterland, contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e sub-appalto anche complementari al trasporto.

Nel mirino della sigla sindacati sono finiti anche "la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm", mentre i lavoratori chiedono "l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm" e "l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di Tpl della Città Metropolitana Milanese”.

Sciopero Atm a Milano: gli orari

A Milano l'agitazione del personale sia di superficie - quindi tram e autobus - sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15. E poi dalle 18 al termine del servizio. Gli orari garantiti - quelli nei quali i mezzi funzioneranno - saranno dall'inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Lo sciopero coinvolge anche Monza, per le linee gestite da Net, "l’agitazione è prevista dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio", ha chiarito Atm. Fermo anche il servizio extraurbano "dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio".

Siopero Trenord in programma per il 14 luglio

Non solo Atm, però. Perché tre giorni dopo - "disegnano" un luglio da incubo per i pendolari - a fermarsi saranno i dipendenti di Trenord, che già avevano scioperato lo scorso 7 giugno.

Per domenica 14 luglio il sindacato Orsa Ferrovie ha proclamato un'agitazione che coinvolge tutti i lavoratori dell'azienda e che inizierà alle 3 della notte del 14 luglio e terminerà alle 2 della notte del giorno successivo.