Sciopero di metro, bus e tram Atm: gli orari e la "diretta" della protesta di giovedì 11 luglio

"Giovedì 11 luglio, la sigla sindacale CUB Trasporti ha proclamato uno sciopero di 24 ore. Possibili disagi in metropolitana e in superficie dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio. Daremo aggiornamenti in tempo reale sul nostro account Twitter @atm_informa". Lo comunica l'Azienda Trasporti Milanese in previsione dello sciopero.

La "diretta" dello sciopero di metro, bus e tram Atm a Milano

Alle 8.45 la circolazione sulle linee metropolitane e di superficie, stando alle prime informazioni di Atm, prosegue regolarmente per tutte le destinazioni. Bisognerà capire l'adesione effettiva per comprendere se ci saranno interruzioni del servizio.

La circolazione sulle linee metropolitane e di superficie prosegue regolarmente per tutte le destinazioni (#Sciopero CUB Trasporti). — ATM (@atm_informa) 11 luglio 2019

La manifestazione contro la privatizzazione

La protesta è stata indetta dalla confederazione unitaria di base, Cub. Prostestano contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del trasporto pubblico locale milanese e dell’hinterland, contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e sub-appalto anche complementari al trasporto.

Nel mirino della sigla sindacati sono finiti anche "la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm", mentre i lavoratori chiedono "l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm" e "l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di Tpl della Città Metropolitana Milanese".

Sciopero Atm a Milano: gli orari

A Milano l'agitazione del personale sia di superficie - quindi tram e autobus - sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15. E poi dalle 18 al termine del servizio. Gli orari garantiti - quelli nei quali i mezzi funzioneranno - saranno dall'inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Lo sciopero coinvolge anche Monza, per le linee gestite da Net: "L'agitazione è prevista dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio", ha chiarito Atm. Fermo anche il servizio extraurbano "dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio".

Sciopero Trenord in programma per il 14 luglio

Non solo Atm, però. Perché tre giorni dopo - "disegnano" un luglio da incubo per i pendolari - a fermarsi saranno i dipendenti di Trenord, che già avevano scioperato lo scorso 7 giugno.

Per domenica 14 luglio il sindacato Orsa Ferrovie ha proclamato un'agitazione che coinvolge tutti i lavoratori dell'azienda e che inizierà alle 3 della notte del 14 luglio e terminerà alle 2 della notte del giorno successivo.