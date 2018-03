Sciopero a Milano: metro e mezzi Atm regolari

Così come già successo in mattinata - quando era in programma la prima fase dello sciopero -, anche nel pomeriggio di giovedì 8 marzo metropolitane, autobus e tram di Atm continuano il loro servizio regolarmente.

Lo sciopero generale - indetto da Usb e Usi - non ha quindi in definitiva causato nessun disagio ai pendolari del trasporto pubblico locale, che non si è mai fermato.

Sciopero Atm: la diretta

"La circolazione sulle linee metropolitane prosegue regolarmente - ha informato Atm alle 18 -. Lo sciopero generale non sta dando disagi. Possibili rallentamenti in superficie per manifestazioni e partita". A San Siro, infatti, alle 19 va in scena Milan-Arsenal e per ordine pubblico le stazioni metropolitane di San Siro Ippodromo e Segesta della M5 saranno chiuse. Mentre in contemporanea il centro città sarà attraversato dal corteo - una prima manifestazione si è già tenuta in mattinata - organizzata da "Non una di meno" per la festa della donna.

✅ La circolazione sulle linee metropolitane prosegue regolarmente. Lo sciopero generale non sta dando disagi. Possibili rallentamenti in superficie per manifestazioni e partita. Aggiornamenti qui, su app e su https://t.co/tQGKQfSqXc . pic.twitter.com/Y3y5AngkzV — ATM (@atm_informa) 8 marzo 2018

Alle 21 terminerà anche lo sciopero dei dipendenti Trenord, che dalle 18 però rispetteranno la fascia di garanzia, con i treni che quindi circoleranno senza problemi.