Sciopero di metro, bus e tram Atm: la diretta. M1 e M2 sospese dalle 18

M1 e M2 gradualmente sospese durante la seconda fascia di sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale che interessa le linee di Atm (sotterranee e di superficie). A partire dalle 18 e fino alla fine del servizio c'è la seconda fascia oraria di astensione dal lavoro dopo la garanzia dalle 15 alle 18 con sospensione dello sciopero.

E se durante la mattinata le linee del metrò non avevano avuto alcuna interruzione (mentre qualche disagio si era creato su alcune linee di superficie), non così in serata: a partire dalle 18, infatti, secondo quanto reso noto direttamente dall'azienda di trasporti, i disagi si sono verificati sulle linee M1 e M2 del metrò.

⚠️ Aggiornamento #sciopero. Dalle 18:

- M1: gradualmente sospesa tra Pagano e Bisceglie

- M2: gradualmente sospesa tra Gobba e Cologno N

- M3 e M5: la circolazione prosegue regolarmente

- Superficie: la circolazione prosegue regolarmente — ATM (@atm_informa) 11 luglio 2019

In particolare, M1 è gradualmente sospesa tra Pagano e Bisceglie e tra Molino Dorino e Rho-Fiera; M2 è gradualmente sospea tra Gobba e Cologno Nord.

⚠️ Aggiornamento M1: la circolazione è sospesa anche nella tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano. — ATM (@atm_informa) 11 luglio 2019

La manifestazione contro la privatizzazione

La protesta è stata indetta dalla confederazione unitaria di base, Cub. Prostestano contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del trasporto pubblico locale milanese e dell’hinterland, contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e sub-appalto anche complementari al trasporto.

Nel mirino della sigla sindacati sono finiti anche "la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm", mentre i lavoratori chiedono "l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm" e "l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di Tpl della Città Metropolitana Milanese".