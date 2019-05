Sciopero generale dei trasporti: a Milano si fermano metro, tram, bus Atm e treni, gli orari

Sciopero generale dei trasporti in arrivo. Venerdì 17 maggio rischia infatti di trasformarsi nel venerdì nero dei trasporti a causa di un'agitazione indetta dall'unione sindacale di base. A Milano sono a rischio caos i mezzi Atm e i treni Trenord, con i pendolari che potrebbero fare i conti con potenziali ritardi e cancellazioni.

Metropolitane, autobus e tram - ha fatto sapere proprio l'azienda cittadina - potranno fermarsi per quattro ore dalle 18 alle 22. Orari diversi per lo sciopero dei treni, invece, con i dipendenti del settore ferroviario che potranno incrociare le braccia dalle 9 alle 17.

Lo sciopero, ha spiegato Usb, è stato indetto “a tutela e per garantire il reale esercizio del diritto di sciopero, contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto, per la salute e sicurezza delle operazioni a tutela dei lavoratori e utenti, contro il sistema degli appalti indiscriminati, per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l’avvio dei tavoli sulla riforma dei settori, per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e per la piena occupazione e contro la precarietà ”.