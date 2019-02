Sciopero 8 marzo, trasporti a rischio caos a Milano: si fermano treni, metro, bus e tram

Una giornata di lotta. Una giornata di potenziali disagi. Sciopero generale venerdì 8 marzo a Milano, giorno scelto dalle sigle sindacali e dalle associazioni femministe per rivendicare più diritti e più uguaglianza per le donne.

All'agitazione, proclamata dal gruppo "Non una di meno" e da Usb, Usi Ait, Cub, Sgb e Usi, potranno prendere parte i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private. I maggiori problemi, come sempre, potranno verificarsi nel mondo dei trasporti con il rischio - molto concreto - di un "venerdì nero".

Sciopero 8 marzo: a rischio treni, metro e bus

I dipendenti del settore aereo e del settore ferroviario - hanno informato le sigle sindacali - possono fermarsi da mezzanotte a mezzanotte: a rischio per 24 ore, con le classiche fasce di garanzia, i treni Trenitalia, Italo e Trenord.

In città la situazione non dovrebbe essere migliore: i lavoratori del trasporto pubblico locale, infatti, possono incrociare le braccia per "24 ore, con modalità territoriali differenti". A Milano - dove gli orari non sono ancora noti - potranno quindi fermarsi metropolitane, autobus e tram di Atm.

Nello stesso giorno sotto la Madonnina si terrà anche il corteo dell'orgoglio femminista, organizzato - come sempre - proprio da "Non una di meno".

Foto - La locandina dello sciopero