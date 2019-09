Sciopero di metro, tram e bus Atm: gli orari e la diretta della manifestazione del 6 settembre

Quattro ore di sciopero del personale Atm a Milano, dalle 18 alle 22. E' quanto hanno deciso di mettere in atto i sindacati per protestare contro la possibile privatizzazione dell'azienda. Venerdì 6 settembre potrebbe essere una giornata di traffico intenso in città.

La manifestazione è stata indetta dall'Organizzazione Sindacale Sol Cobas “contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del TPL milanese e dell’hinterland; contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e/o sub-appalto anche complementari al trasporto; contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm; per l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm; per l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di TPL della Città Metropolitana Milanese”.

Sciopero Atm del 6 settembre: gli orari

L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 18 alle 22, come spiegato da Atm in una nota.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per Atm sul sito internet dell’Azienda.

Atm terrà informati i suoi passeggeri in diretta su Twitter

L'adesione effettiva allo sciopero si capirà solo nel corso della giornata. Atm terrà informati i suoi utenti sui canali social dell'Azienda.