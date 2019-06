Sciopero dei treni Trenord per venerdì 7 giugno: gli orari e gli aggiornamenti in diretta

Il venerdì 'nero' per i pendolari che si spostano con i treni Trenord è iniziato. Lo sciopero dei trasporti del 7 giugno vedrà la partecipazione dei lavoratori iscritti al sindacato Orsa Ferrovie, che durante la giornata potranno incrociare le braccia per otto ore.

"Venerdì 7 giugno dalle ore 9 alle ore 17, in occasione di uno sciopero del trasporto ferroviario, i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni", ha sottolineato la stessa azienda in una nota, aggiungendo che "prima dell’inizio dello sciopero viaggeranno i treni in partenza entro le ore 9.00, che arrivano a destinazione finale entro le ore 10.00".

Sciopero treni Trenord: gli orari e la diretta (cliccare sull'immagine)

Nello sciopero non sono quindi coinvolte le fasce di garanzia e per otto ore - dalle 9 alle 17 - i treni sono a rischio stop. Ma non solo, perché - ha spiegato Trenord - "l’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche dopo la sua conclusione".

"Potrebbero essere interessati anche i collegamenti aeroportuali - ha concluso la società -. Sono previsti autobus no-stop per l'eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna, in partenza da via Paleocapa, 1 e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio".

L'annuncio dello sciopero era arrivato a fine maggio, dopo un incontro - evidentemente infruttuoso - tra i rappresentati sindacali e la società. Sul tavolo della trattativa c'erano indennità e ferie. "Abbiamo evidenziato che il contratto aziendale di Trenord è scaduto da 4 anni e che lo stesso contiene errori da correggere, così come dichiarato da tutte le parti aziendale e sociali. Quindi in considerazione di quanto convenuto in sede Prefettizia, per noi il tempo è ormai scaduto e non siamo più disposti ad accettare un calendario che non ha mai prodotto nulla - si legge in una nota di Orsa -. Abbiamo rilevato inoltre l’inadeguatezza della società e la mancanza di controllo da parte del management nei confronti dei diretti sottoposti, ricordando che l’azienda non rispetta quanto si conviene nel confronto sindacale".

Sciopero dei mezzi Atm: metro, bus e tram per il 13 giugno 2019

Per giovedì 13 giugno è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale in tutta la Lombardia. A Milano a fermarsi saranno i mezzi Atm, con i dipendenti che potranno incrociare le braccia proprio per l'agitazione indetta dalle sigle di settore di Cgil, Cisl e Uil.

Giovedì potrebbe quindi di trasformarsi in una giornata complicata per tutti i cittadini che utilizzato i bus, i tram e i treni delle quattro linee metropolitane di Atm.

A Milano lo stop ai mezzi, hanno fatto sapere gli stessi sindacati, durerà quattro ore. I lavoratori potranno fermarsi dalle 8.45 alle 12.45, con i mezzi che saranno inevitabilmente a rischio.

Stessi orari anche per i dipendenti di Net, mentre i bus di Autoguidovie potrebbero essere "off limits" dalle 8.30 alle 12.30.