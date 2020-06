Sciopero metro, mezzi e treni a Milano giovedì 18 giugno: orari e informazioni

Giovedì 18 giugno 2020 è programmato il primo sciopero dopo il lockdown dovuto alla pandemia del coronavirus.

Al mattino l'agitazione riguarda i treni regionali e suburbani. Al pomeriggio, e fino alla sera, i mezzi cittadini. I lavoratori possono incrociare le braccia per 4 ore e lo sciopero è stato indetto a livello nazionale. La sigla sindacale, si legge in una nota, chiede "tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività nella Fase 2", sottolinea che non c'è stata "nessuna misura a sostegno dei lavoratori del Tpl varata dal Governo" e auspica la "ripubblicizzazione dei servizi essenziali".

Quando si fermano i treni

Dalle 9.30 sciopero dei treni I primi a fermarsi potrebbero essere i treni. "Si avvisa - segnala il sito di Trenord - che, nella giornata di giovedì 18 giugno 2020, è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale appartenente al gestore dell'infrastruttura Ferrovienord S.p.A". A rischio sono "i treni regionali e suburbani circolanti su rete Ferrovienord", che possono fermarsi dalle 9.30 alle 13.29. "Coinvolti - spiega Trenord - i collegamenti Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto - Bellinzona. Possibili ripercussioni anche per i treni delle linee S1 Saronno - Milano Passante - Lodi. S2 Mariano C. - Milano Passante - Milano Rogoredo, S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate, S13 Milano Bovisa - Pavia". "In caso di non effettuazione dei treni, autobus sostitutivi no-stop saranno istituiti limitatamente per i soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e S50 "Malpensa Aeroporto - Busto Arsizio FS". Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1", conclude Trenord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sciopero metro e mezzi

I lavoratori Atm potranno invece fermarsi dalle 18 alle 22, quando a rischio saranno i treni delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram di Milano. "Pianificate con largo anticipo i vostri spostamenti per evitare maggiori tempi di viaggio nel pomeriggio - l'invito dell'azienda di Foro Bonaparte -. Vi ricordiamo che, per mantenere il distanziamento su treni e banchine, in metropolitana gli ingressi sono scaglionati con la chiusura temporanea dei tornelli. In superficie, potrebbe essere necessario aspettare più vetture prima di poter salire a bordo". Rischio caos anche per i pullman Agi: "Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: dall’inizio del servizio fino alle ore 19:00 e dalle 23:01 fino al termine del servizio. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza dalle ore 19:01 alle 23:00", chiarisce sempre Atm. In "dubbio" anche la linea 965 gestita da Star, la Pioltello-Milano.