È il giorno dello sciopero, mezzi fermi a Milano: stop ai treni, poi metro Atm a rischio. La diretta

È arrivato il giorno dello sciopero generale dei trasporti. Mercoledì 24 luglio rischia infatti di trasformarsi nel giorno nero dei pendolari, che dovranno fare i conti con l'agitazione proclamata da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal e Fast Confsal come segno di lotta contro il governo, che rischia di mettere in ginocchio il trasporto pubblico locale in tutta Italia.

Non fa eccezione a Milano, dove potranno fermarsi i treni regionali di Trenord, i convogli nazionali di Ferrovie dello Stato e Italo e tutti i mezzi cittadini di Atm, dai treni delle quattro linee metropolitane ai bus, passando per i tram.

Dalle 9 stop ai treni

In ordine cronologico i primi a incrociare le braccia sono i dipendenti del settore ferroviario. L'agitazione - ha fatto sapere Trenord - "interessa il personale delle infrastrutture ferroviarie Ferrovienord Spa dalle 9 alle 13 e Rfi rete ferroviaria italiana dalle 9 alle 17. Pur non interessando direttamente il personale Trenord, il servizio ferroviario regionale, suburbano, a lunga percorrenza e aeroportuale potrebbe subire variazioni".

"Nello sciopero non sono coinvolte le fasce orarie di garanzia", ha chiarito l'azienda, già coinvolta nello sciopero del 14 luglio. Alle 9 l'agitazione è partita e la situazione sembra essere "delicata" su tutte le direttrici.

"In caso di non effettuazione dei treni, autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, saranno istituiti limitatamente ai collegamenti del servizio Malpensa Express tra Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T1-T2 e Malpensa Aeroporto T1-T2 - Stabio. Da Milano Cadorna - conclude la nota Trenord - gli autobus partiranno da via Paleocapa 1 agli stessi orari di partenza del treno".

Sciopero Italo e Frecciarossa

Non solo i convogli regionali, però. Perché a rischio saranno anche i treni nazionali, con Trenitalia e Italo che sono già corse ai ripari.

"In vista della proclamazione di sciopero previsto dalle ore 09:01 alle ore 17:01 del giorno 24 Luglio 2019 - si legge in un comunicato di Nuovo trasporto viaggiatori - al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, si pubblica di seguito la lista dei treni garantiti".

Stessa scelta anche per Trenitalia, che ha già reso noto l'elenco dei convogli che saranno cancellati, mentre le Frecce circoleranno regolarmente.

Sciopero Atm dalle 18

Dalle 18 sarà la volta dei mezzi Atm. "Lo sciopero Nazionale Generale dei Trasporti di 4 ore interesserà anche i lavoratori del Gruppo Atm spa", ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte, che aveva dovuto fare i conti con un altro sciopero lo scorso 11 luglio.

"L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle ore 18 alle 22". Stessi orari anche per i pullman delle linee Net, che si occupa del servizio urbano a Monza e dell'extraurbano tra le province brianzole e meneghine.

A rischio anche Autoguidovie. "Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus - ha segnalato Atm -. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 18 e dalle 22:01 a fine servizio".