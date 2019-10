Milano, sciopero generale venerdì 25 ottobre: il percorso del corteo che bloccherà la città

Venerdì 25 ottobre alcuni gruppi sindacali hanno proclamato sciopero generale nazionale. Oltre ai blocchi dei trasporti, a Milano, è prevista una manifestazione che comporterà la temporanea chiusura al traffico di alcune vie in centro città.

Sciopero a Milano, il percorso del corteo

Dalle 9.30 circa un corteo attraverserà viale Gadio, via Legnano, piazzale Lega Lombarda, viale Elvezia, via Douhet, via Melzi D’Eril, corso Sempione e Arco della Pace.

La protesta, come segnalato dall'Azienda trasporti milanesi, comporterà possibili deviazioni e rallentamenti per le linee del tram 1, 4, 10, 12 e 14 e per i bus 43 e 57. "Considerate maggiori tempi di percorrenza e ci scusiamo per le attese più lunghe del solito alle fermate. Se vi è possibile, considerate anche le metropolitane per pianificare il vostro viaggio", ha scritto Atm.

Gli orari dello sciopero del 25 ottobre

Venerdì 25 ottobre potrebbe essere una di quelle giornate indimenticabili per i pendolari che usano i mezzi pubblici per raggiungere Milano, e di conseguenza per chi invece raggiunge la città con l'auto: è previsto infatti uno sciopero generale dei trasporti che "promette" di paralizzare i servizi. Metro, Bus, Tram Atm a rischio, così come treni Trenord e Trenitalia. A livello nazionale manifesta anche il personale del comparto aereo e di quello marittimo.

I lavoratori iscritti al sindacato Cub Sgb Si, Cobas Usi Cit incroceranno le braccia per tutta la giornata per rivendicare "aumenti dei salari, delle pensioni e salario medio garantito ai disoccupati, maggiore equità contributiva attraverso la riduzione delle aliquote fiscali su salari e pensioni, il recupero dell'evasione fiscale e la tassazione dei grandi patrimoni, lavoro per tutti attraverso la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e pensione a 60 anni o con 35 di contributi".

Sciopero: gli orari mezzi Atm

A Milano sono a rischio i mezzi Atm metropolitana, autobus, tram e autobus. Come sempre saranno garantite alcune fasce orarie durante le quali i mezzi funzioneranno. La metro e i mezzi di superficie andranno avanti regolarmente dall'apertura fino alle 8.45. E poi dalle 15 alle 18.

"L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie - spiega infatti Atm in una nota - è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana dalle 18 al termine del servizio".

Per le linee gestite da Net - Nord Est Trasporti - l'agitazione è prevista nella Città di Monza dalle 9 alle 11.50 e dalle 14,50 al termine del servizio per il servizio urbano. Per il servizio extra urbano l'agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Sciopero: gli orari Trenord

Dalle 21 del 24 alle 21 del 25 ottobre i lavoratori del settore del trasporto ferroviario - al quale potrebbe aderire il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenord - si fermano. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Anche qui saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia. Quindi dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Durante quelle fasce orarie viaggeranno i treni compresi nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti".

In una nota congiunta, Trenord e Trenitalia precisano che "giovedì 24 ottobre viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che arrivano a destinazione finale entro le 22".

Autobus sostitutivi "no-stop" saranno istituiti limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio" in caso di non effettuazione dei treni. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.