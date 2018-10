Sciopero generale, ecco il venerdì nero dei trasporti: la diretta

Per lo sciopero generale, venerdì 26 ottobre le metropolitane si fermeranno dalle 18 in poi. Sui mezzi di superficie, invece, sono previsti possibili disagi dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Lo comunica Atm assicurando che "la circolazione di tutte le linee (della metropolitana, ndr) prosegue regolarmente fino alle 18", mentre bus, tram e filobus sono garantiti "fino alle 8:45 e tra le 15 e le 18".

Sciopero Atm: la diretta

Nel corso della mattinata inoltre, a causa di un corteo, deviazioni e rallentamenti potranno verificarsi per le linee 1, 2, 4, 12, 14, 16 e 19 del tram e per le linee 50, 57 e 61 del bus.

Vi teniamo informati sullo stato delle nostre linee nella giornata dello #sciopero generale nazionale.

👉 Metropolitane garantite fino alle 18

👉 Bus, tram e filobus garantiti fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18

👉 Info: https://t.co/cXLFJ1Elzz

Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/ydRpznT5BN — ATM (@atm_informa) 26 ottobre 2018

Treni

Per quanto riguarda i treni, poi, Trenitalia, Italo e Trenord hanno iniziato lo stop alle 21 di giovedì 25 ottobre. Linee garantite, comunque, sia per Italo che per Trenitalia. Trenord ha invece informato che: "Venerdì 26 ottobre viaggiano i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti e che rientrano nelle fasce orarie garantite 6.00-9.00 e 18.00-21.00". Dalle 24, poi, in agitazione i dipendenti del settore aeroportuale.

Le motivazioni

Come comunicato dall'Azienda dei trasporti milanese, lo sciopero generale nazionale è stato indetto dalla Confederazione Unitaria di Base (CUB) e il Sindacato Generale di Base (SGB) per “il salario, il welfare, la rappresentanza nei luoghi di lavoro, i diritti universali, contro le privatizzazioni e liberalizzazioni, per abolizione delle diseguaglianze, per la salute e sicurezza”.