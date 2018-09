Sciopero bus Pavia lunedì 1 ottobre 2018: tutte le informazioni

Autoguidovie Pavia avvisa la Clientela che il sindacato Silt ha proclamato uno sciopero di 24 ore ai sensi della Legge 146/90, così come modificata dalla L. 83/2000 il giorno 1° ottobre 2018.

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati:

dalle 5.30 alle ore 8.29

dalle 15.01 alle 18.00



Pertanto potrebbero NON essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria:

- da inizio servizio alle 5.29

➢ dalle 8.30 alle 15.00

➢ dalle 18.01 a fine servizio