Milano, revocato lo sciopero Trenord: "Ne proclameremo un altro alla prima data utile"

Agitazione rientrata. Lo sciopero Trenord - inizialmente previsto per domenica 11 e lunedì 12 novembre, confermato anche dall'azienda con una nota ufficiale - è stato revocato.

Ad annunciarlo è stata la stessa Cub trasporti, che ha spiegato - con un comunicato - che "la commissione di garanzia costringe" il sindacato "a revocare lo sciopero appellandosi allo spostamento di virgole nella dichiarazione. Arriva a mettere nero su bianco il pressing subito da Trenord per fermare questo sciopero e - l'attacco dei lavoratori - crediamo sia superfluo aggiungere altro".

La stessa sorte è toccata anche allo sciopero - indetto per le stesse giornate - proclamato da Orsa, che da tempo porta avanti una battaglia con l'azienda su temi assenze e permessi familiari dei lavoratori, che - secondo Trenord - sarebbero causa dei ritardi che si verificano ogni giorno.

"Per quanto ci riguarda - continua il j'accuse di Cub - non possiamo che denunciare la chiara opposizione allo sciopero per mezzo della Commissione, uno sciopero che i lavoratori vogliono come forma di denuncia di una situazione ormai insostenibile anche per gli utenti e che chiaramente avrebbe intaccato gli interessi politico-aziendali".

"Per questo non ci fermeremo di certo e - hanno concluso dal sindacato - dichiareremo ancora sciopero nella prima data utile".