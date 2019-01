Milano, sciopero controllori di volo, ritardi e tante cancellazioni: la lista aggiornata

Giornata complicata, quella di venerdì, per chi ha in programma un viaggio in aereo. Ci sono molti voli cancellati o a rischio per lo sciopero proclamato - dalle 13 alle 17 - da alcune sigle sindacali dei controllori di volo: le cancellazioni Alitalia al momento riguardano sia voli nazionali che internazionali, per la gran parte in partenza e in arrivo a Roma Fiumicino e Milano Linate, ma lo sciopero riguarda anche i voli da e per Palermo, Catania, Trapani, Lamezia Terme (Catanzaro), Bari, Napoli.

Sul sito di Alitalia è consultabile la lista aggiornata di tutti i voli ufficialmente cancellati. L’Enac ha pubblicato invece l’elenco dei voli garantiti secondo quanto previsto dalla legge vigente.

Sciopero 11 gennaio 2019: cosa fare se il volo è cancellato

Alitalia rende noto di avere attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: "L'80% riuscirà a partire nella stessa giornata di oggi". I viaggiatori vengono invitati a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.650055 (dall'Italia) o il numero +39.0665649 (dall'estero), oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 18 gennaio 2019.

