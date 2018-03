Sciopero di metro, bus, tram e treni: la situazione in diretta a Milano e in Lombardia

Il giorno del temuto sciopero è arrivato. Giovedì 8 marzo, a Milano, si dovrebbero fermare metro, autobus, tram, treni. La manifestazione - lo sciopero generale dei lavoratori - è indetta da Usb, unione sindacale di base, e Usi, unione sindacale italiana. E a giustificare lo sciopero - ha spiegato Usb in una nota - sarà "la lotta contro ogni discriminazione di genere e ogni forma di violenza maschile sulle donne".

I maggiori disagi dovrebbero verificarsi per i pendolari che si affidano al trasporto pubblico locale: i mezzi di Atm e Trenord, infatti, potrebbero fermarsi paralizzando la città, dove resterà attiva Area C.

Lavoreranno regolarmente, invece, i tassisti, nonostante la stessa Usb avesse incluso anche i conducenti delle auto bianche nelle categorie pronte a protestare.

Il numero dei disagi, come sempre in questi casi, dipenderà dall'adesione all'iniziativa, che si saprà solo nel corso della giornata. Ecco la situazione dei trasporti aggiornata in diretta.

Sciopero Trenord a Milano: la diretta

I primi a iniziare lo sciopero dell'8 marzo saranno i dipendenti Trenord. Lavoratori fermi già dalla mezzanotte di giovedì fino alle 21 di venerdì.

Sul sito di Trenord è stata pubblicata questa nota. "Si informa che è in corso uno sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato, USI Lavoro Privato, Cobas del Lavoro Privato e Cub Trasporti, che terminerà alle ore 21.00 e che coinvolge anche il settore dei trasporti. Rispettate le fasce orarie di garanzia [6.00 - 9.00 / 18.00 - 21.00] durante le quali viaggeranno i treni inseriti nella lista dei ''Servizi Minimi Garantiti'': http://www.trenord.it/media/2184422/treni_garantiti_sciop_08_marzo.pdf"

"Si invita a prestare attenzione alle informazioni diffuse nelle stazioni e presenti sui monitor. Gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni sono presenti nelle pagine di direttrice del sito internet e sulla App".

Sciopero Atm a Milano: la diretta

Alle 8.45 dovrebbe iniziare la manifestazione dei dipendenti Atm, quindi autobus, tram e metropolitane. Atm informa i suoi viaggiatori in diretta su Twitter (qui).

✅ La circolazione sulle metropolitane è regolare. Lo sciopero generale al momento non sta dando disagi. Per manifestazioni e cortei possibili deviazioni in superficie con maggiori attese. Aggiornamenti qui, su app e su https://t.co/I6KYRizD5y pic.twitter.com/cC4uV6xl0b — ATM (@atm_informa) 8 marzo 2018

I mezzi - ha reso noto Atm - potrebbero fermarsi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio proprio nel giorno in cui a Milano è prevista la sfida di Europa League Milan-Arsenal, che causerà anche la chiusura delle stazioni di Segesta e San Siro della M5, oltre quella della stazione del metrò Duomo dalle 10 alle 18 sempre per la presenza dei tifosi inglesi.

Sciopero Trenitalia e Italo: treni garantiti

Guai in vista anche per Trenitalia e Nuovo trasporto viaggiatori - l'azienda che gestisce i treni ad alta velocità di Italo -. I dipendenti delle due sigle, sempre su "invito" di Usb e Usi potranno incrociare le braccia dalla mezzanotte alle 21 per lo sciopero generale.

Sia Trenitalia, sia Italo hanno già pubblicato una lista con i treni garantiti. Frecce e collegamenti con gli aeroporti andranno aventi regolarmente.

I cortei a Milano

Non solo sciopero e rischio blocco dei mezzi, però. Perché Milano sarà anche teatro di due cortei che in due diversi momenti della giornata si terranno in centro.

Il primo - organizzato dalle sigle studentesche - partirà alle 9.30 da Largo Cairoli al grido di "Lottomarzo sta arrivando". Alle 18, invece, ci sarà una seconda manifestazione - organizzata dal "collettivo" femminile "Non una di meno" - che partirà da piazza Duca d'Aosta.

Iniziati i cortei in zona lgo Cairoli. Possibili rallentamenti e deviazioni per le linee 1, 2, 4, 12, 14, 19, 27, 50, 54, 57, 60, 61, 73, 84 e 94. Info: https://t.co/tQGKQfSqXc. — ATM (@atm_informa) 8 marzo 2018