Sciopero dei treni Trenord per domenica 9 e lunedì 10 dicembre: ecco gli orari ufficiali

Sciopero treni confermato. Da domenica 9 e lunedì 10 dicembre si fermeranno i treni Trenord, precisamente dalla 3 di domenica e le 2 di lunedì.

"L'organizzazione sindacale Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero di 23 ore interessante il settore del Trasporto Ferroviario Regionale, che potrebbe coinvolgere il personale di Trenord. Durante l'agitazione il Servizio - Regionale, Suburbano, di Lunga Percorrenza e Aeroportuale - sarà soggetto a ritardi, variazioni e/o cancellazioni".

Corse automobilistiche sostitutive (no-stop) saranno effettuate, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di cancellazione delle corse.

Sciopero: fasce di garanzia non previste

Tra l'altro, svolgendosi in giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia. Per le corse di lunga percorrenza Trenord invita a guardare sul sito www.trenord.it/trenigarantiti.

"Raccomandiamo di prestare attenzione sia agli annunci sonori diffusi in stazione che alle indicazioni in scorrimento sui monitor e di seguire in real-time la circolazione ferroviaria", conclude l'azienda.