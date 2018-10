La transessuale Efe Bal al corteo in centro: "Regolarizziamo la prostituzione"

C'era anche la nota trans Efe Bal tra i manifestanti del corteo che il 26 ottobre ha attraversato il centro di Milano. Bal si è presentata in piazza San Babila in bikini tenendo un cartello che recitava: "Regolarizziamo la prostituzione per un'Italia più ricca ed equa".

La manifestazione, indetta da Cub (Confederazione Unitaria di Base) e Sgb (Sindacato Generale di Base), si è svolta in occasione dello sciopero generale nazionale per chiedere maggiori diritti e tutele per i lavoratori, i pensionati e i cittadini più deboli. Tra le rivendicazioni dei partecipanti, come si legge in una nota di Cub, "l'aumento dei salari, la riduzione dell'orario lavorativo" e il sostegno all'occupazione.

Efe Bal ha postato un video in cui commenta ironica la sua provocazione, ammettendo che "fa un po' freddo", ma "la manifestazione si fa così. Altrimenti non si fa". Tanti i passanti incuriositi che si sono fermati a scattarle una foto. Qualcuno però, come mostrato da Bal con una diretta sul suo profilo Facebook, l'ha anche contestata: "Non capisco cosa ci fai qua. Cos'è il circo?", ha detto uno dei manifestanti. Ma la donna ha prontamente risposto di essere nel posto giusto: "Un corteo per i diritti. Anche i nostri di prostitute, persone invisibili".

La trans di origine turca nel 2016 stava per candidarsi alle elezioni per il consiglio comunale con la Lega, quando il consigliere Stefano Parisi aveva "messo fine" alla sua breve avvenutura politica dicendo di non volerla nella sua lista a causa del suo lavoro come prostituta.