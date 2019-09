Sciopero Trenord a Milano, Orsa: "Adesione molto alta, l'80 percento dei treni fermi"

Guerra di cifre, come abitudine, fra azienda e sindacati sulla partecipazione e le conseguenze dello sciopero proclamato per tutto il giorno a Trenord - dalle 3 della scorsa notte alle 2 di lunedì - dall'Orsa che sostiene che l'80% dei treni non circoli e che l'adesione del personale arrivi a punte del 90%. La società di trasporti, che opera in Lombardia, afferma invece che il numero dei convogli in funzione è del 45% e l'adesione dei lavoratori è intorno al 40%.

L'astensione dal lavoro è stata proclamata per "il mancato rinnovo del contratto integrativo, la disapplicazione di precedenti accordi e l'accordo siglato da altre sigle il 23 luglio che determina iniquità economiche fra il personale".

"Trenord contesta che di domenica non vi siano fasce di garanzia ma la verità è che - spiega il segretario regionale aggiunto di Orsa, Luca Beccalli - abbiamo voluto evitare disagi ai pendolari e ai viaggiatori durante la settimana".