Scioperi dei treni a Milano: a dicembre si fermano Italo e Trenord

Sarà un mese di dicembre con alcuni scioperi che potrebbero causare qualche disagio a chi viaggia quotidianamente in treno. Sono previsti scioperi di Trenord e Italo. Si tratta come sempre quando si parla di scioperi di informazioni provvisorie e suscettibili a variazioni nell'imminenza dell'inizio della mobilitazione.

Scioperi treni dicembre 2018: Italo e Trenord

Con Italo potrebbero esserci alcuni disagi: il personale NTV sarà in sciopero dalle 3 del 4 dicembre fino alle 2 del giorno 5, per quasi 24 ore di agitazione sindacale. Saranno coinvolti i treni AV in tutta Italia, quindi possibili ripercussioni da Milano fino a Salerno.

Sul fronte Trenord (qui tutti i dettagli), il 9 dicembre sciopero del personale dalle 3 del giorno 9 alle 2 del giorno 10 dicembre. La protesta è stata indetta dal sindacato Cub Trasporti.