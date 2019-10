Sciopero treni a Milano: orari, informazioni ed elenco convogli garantiti

Un'altra agitazione. E un'altra giornata di passione per i viaggiatori lombardi. Nello sciopero generale potrebbero essere anche coinvolti i treni regionali. Dalle ore 21 di giovedì 24 ottobre alle ore 21 di venerdì 25 ottobre 2019 tutte le categorie pubbliche e private incroceranno le braccia.

I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni, scrive in una nota il vettore.

Quali sono i treni funzioneranno

Giovedì 24 prima dell’inizio dello sciopero viaggeranno i treni in partenza entro le ore 21 che arrivano a destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 25 ottobre dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 circoleranno questi convogli, indicati sul sito Trenord.

Circoleranno, inoltre, autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

Sciopero nazionale: orari metro'

A livello nazionale manifesta anche il personale del comparto aereo e di quello marittimo. I lavoratori iscritti al sindacato Cub Sgb Si, Cobas Usi Cit incroceranno le braccia per tutta la giornata per rivendicare "aumenti dei salari, delle pensioni e salario medio garantito ai disoccupati, maggiore equità contributiva attraverso la riduzione delle aliquote fiscali su salari e pensioni, il recupero dell'evasione fiscale e la tassazione dei grandi patrimoni, lavoro per tutti attraverso la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e pensione a 60 anni o con 35 di contributi".

A Milano sono a rischio i mezzi Atm metropolitana, autobus, tram e autobus. Come sempre saranno garantite alcune fasce orarie durante le quali i mezzi funzioneranno. La metro e i mezzi di superficie andranno avanti regolarmente dall'apertura fino alle 8.45. E poi dalle 15 alle 18. "L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie - spiega infatti Atm in una nota - è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana dalle 18 al termine del servizio".