Milano, sciopero dei mezzi 11 e 12 novembre: nessuna fascia di garanzia, ecco gli orari

Weekend di potenziale caos per i treni lombardi. Domenica 11 e lunedì 12 novembre, infatti, andrà in scena lo sciopero dei trasporti indetto dal sindacato Cub, che ha proclamato l'agitazione dei dipendenti del settore trasporto ferroviario regionale.

"Dalle ore 3 di domenica alle ore 2 di lunedì - ha informato Trenord in una nota ufficiale - il servizio regionale, suburbano, aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbero subire ritardi, variazioni e cancellazioni".

"Essendo un giorno festivo - ha sottolineato l'azienda - non sono previste fasce orarie di garanzia", quindi i dipendenti non avranno nessun obbligo e non ci saranno treni garantiti.

"I collegamenti aeroportuali Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto - Stabio, in caso di non effettuazione dei treni, potranno essere sostituiti da autobus no-stop. Eventuali ripercussioni sulla circolazione - ha concluso Trenord - saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero".