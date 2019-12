Milano, sciopero Trenord in arrivo: treni a rischio per 24 ore e nessuna fascia di garanzia

Sarà una domenica da dimenticare per tutti coloro che usano i treni regionali di Trenord per andare al lavoro o per le gite del weekend. Il 15 dicembre è previsto uno sciopero del personale Trenord, che incrocerà le braccia dalle 3 alle 2 del 16 dicembre.

A dare la notizia è il sindacato Orsa, che indetto la manifestazione, ma la protesta è stata confermata anche dall'azienda sul proprio sito.

"Dalle 3 del 15 Dicembre alle ore 2 del 16 Dicembre 2019 è previsto uno sciopero, indetto dal sindacato Orsa, che interessa il trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Pertanto il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni" scrive Trenord.

Sciopero treni, nessuna fascia di garanzia

Essendo una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia. Dunque, autobus sostitutivi "no-stop" saranno istituiti limitatamente per i soli collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio" in caso di non effettuazione dei treni. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Per i treni garantiti della Lunga percorrenza di Trenord, l'azienda ha pubblicato un elenco sul suo sito (qui). Possibili ripercussioni si potranno verificare anche a conclusione dello sciopero.

Le ragioni dello sciopero

Si tratta del quarto sciopero, sottolinea il sindacato Orsa in una nota. Il personale manifesta per diverse ragioni: le condizioni di lavoro, che riguardano fra l'altro i turni, le differenze di stipendio, la programmazione e l'organizzazione.