Milano, proclamato lo sciopero dei trasporti: 23 ore di stop ai mezzi in tutta la Lombardia

Sciopero dei treni in arrivo. Il sindacato Orsa Ferrovie, infatti, ha proclamato un'agitazione che riguarderà tutti i dipendenti Trenord, con potenziali disagi per la rete ferroviaria regionale.

Lo sciopero - indetto a metà luglio e già accettato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti - inizierà alle 3 di notte di domenica 23 settembre e terminerà alle 2 di lunedì 24.

A scioperare potranno essere tutti i dipendenti della società che gestisce il servizio ferroviario lombardo. Al momento, non sono ancora note eventuali fasce di garanzia.

Quello tra il sindacato Orsa e Trenord è un rapporto difficile ormai da tempo. Lo scorso 6 luglio la stessa sigla aveva organizzato un altro sciopero dopo uno scontro con l'azienda sui temi assenze e permessi familiari che, secondo la società di Piazzale Cadorna, sarebbero la causa di circa cinquanta soppressioni al giorno. Così, proprio Trenord aveva deciso di chiamare a rapporto i lavoratori che avevano registrato più assenze negli ultimi tre anni.

In una lettera, invece, Orsa aveva attaccato i dirigenti con l'accusa di violare la privacy dei lavoratori che chiedono i permessi per malattia, maternità, paternità e assistenza a parenti disabili. Non solo, il sindacato aveva anche spiegato che la vera causa delle soppressioni dei treni è "la grave mancanza di personale la cui responsabilità è tutta esclusivamente aziendale".