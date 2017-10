Sciopero mezzi a Milano, agitazione ridotta: i nuovi orari dello stop a metro, bus, tram e treni

Nuovi orari per lo sciopero generale dei mezzi, proclamato da Cub trasporti per venerdì 27 ottobre a Milano. L'agitazione, inizialmente di ventiquattro ore, è stata ridotta a quattro ore.

A fermarsi saranno tutti i mezzi Atm - metropolitane, autobus e tram - e i treni del gruppo Ferrovie dello Stato e Trenord, che saranno a rischio dalle 9 alle 13.

Sciopero 27 ottobre, i motivi della protesta

I sindacalisti chiedono di "abolire le disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e quelle nei confronti degli immigrati". E ancora, aprono la lotta per "aumenti salariali, riduzione generalizzata dell'orario di lavoro e investimenti pubblici per ambiente e territorio". Altro punto fermo della battaglia è la volontà di "fermare le privatizzazioni e le liberalizzazioni" e di "garantire il diritto universale alla salute, all'abitare, alla scuola, alla mobilità pubblica" accompagnato da "tutele reali di reddito per i disoccupati".

"Il nostro - proseguono - è un mondo di disuguaglianze che continuano a crescere. Lo stiamo vivendo sulla nostra pelle e diventano ogni giorno meno sostenibili e mettono ormai in discussione lo stesso diritto all'alimentazione, alla salute. La ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale è diminuita dal 2010 al 2015 di mille miliardi di dollari. La metà più povera - hanno concluso - ha perso ben il 38%".