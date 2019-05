Milano, donna scippata sulla filovia della 90: via la collanina in oro da 400 euro

Una donna di trentanove anni, una cittadina egiziana, è stata scippata martedì pomeriggio sulla filovia 90 di Atm.

All'altezza di piazzale Lotto, la vittima è stata aggredita da uno dei passeggeri, che l'ha sorpresa alle spalle e le ha portato via una collanina in oro, strappandola con forza. L'uomo è poi fuggito approfittando delle porte aperte per la fermata e ha fatto perdere le proprie tracce.

È stata la stessa donna ad allertare la polizia, che è subito intervenuta sul posto. Gli agenti hanno già recuperato le immagini delle telecamere a circuito chiuso del mezzo e sono ora sulle tracce dello scippatore, che sembra sia un giovane nordafricano.

La collanina, secondo quanto riferito dalla stessa 49enne ai poliziotti, valeva circa 400 euro.