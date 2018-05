Anziana di ottant'anni anni scippata sotto gli occhi del figlio: finisce in ospedale

Un'anziana di 80 anni al pronto soccorso sotto shock e due malviventi in fuga. È il bilancio di uno scippo avvenuto nella tarda serata di sabato 19 maggio in via Sant'Arialdo a Milano, periferia Sud della città.

Tutto è accaduto intorno alle 22.45 quando la donna, come riferito dalla questura, è stata raggiunta alle spalle da un uomo e che le ha strappato dalle mani la borsa. Tutto sotto gli occhi del figlio, un uomo di 51 anni. Il malvivente poi è scappato verso una macchina dove lo aspettava un complice ed è riuscito a scappare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura, ma le immediate ricerche non hanno dato alcun risultato. La donna è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso del policlinico, fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.