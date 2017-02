Milano, donna aggredita e scippata sul tram mentre va a lavoro: militari arrestano il ladro

Un uomo di ventitré anni, cittadino marocchino senza fissa dimora in Italia, è stato arresto domenica all’alba con l’accusa di furto con strappo.

A far scattare le manette sono stati i militari in servizio a Milano per l’operazione “Strade sicure”, che - verso le sei - hanno visto una donna in mezzo alla strada in via Valassina che, disperata, chiedeva aiuto.

La vittima, immediatamente aiutata dagli uomini dell’esercito, ha raccontato ai militari di essere appena stata scippata da due uomini sul tram della linea 4, col quale stava andando a lavoro.

A quel punto, anche grazie ad un’automobilista che ha indicato ai soldati la via di fuga dei due, i militari si sono subito messi a caccia dei fuggitivi, trovandone uno nascosto in un parcheggio.

Ormai senza possibilità di continuare a scappare, il ventitreenne è stato fermato dagli uomini dell’esercito, che hanno recuperato anche la borsa rubata alla donna, una quarantunenne di Sesto San Giovanni.

Sul posto è poi giunta la polizia, che ha preso in carico l’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti.