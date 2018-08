Milano, tenta di scippare una turista in pieno pomeriggio: arrestato dai carabinieri

Ha tentato di rubare la borsetta a una turista che stava passeggiando in via Vittorio Veneto. L'epilogo? È stato prima allontanato dai passanti e poi è stato arrestato dai carabinieri del radiomobile. È successo nel pomeriggio di sabato 11 agosto, nei guai un gambiano di 20 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30 all'angolo con via Lecco: il giovane si è avvicinato alla ragazza e ha tentato di portarle via la borsa, lei si è difesa e in suoi aiuto sono arrivati diversi passanti (sia italiani che stranieri) che hanno cacciato il malvivente. Successivamente sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile che lo hanno rintracciato e arrestato. Per lui l'accusa è di tentato furto con strappo.