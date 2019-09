Busto Garolfo, donna esce di casa in bici e scompare nel nulla: la cercano i carabinieri

È uscita di casa salutando marito e figli. E dalle 17 di sabato 31 agosto si sono perse le sue tracce. È sparita nel nulla una 40enne di origini indiane scomparsa dalla sua abitazione di Busto Garolfo (hinterland Nord-Ovest di Milano). E adesso la stanno cercando carabinieri, vigili del fuoco e volontari.

Cosa sia accaduto è avvolto dal mistero. I figli e il marito, impiegato in una legatoria della zona, non hanno fornito nessun elemento utile alle forze dell'ordine, hanno descritto la sua uscita come un normale gesto di routine quotidiana: uscire in bicicletta per fare una commissione in paese, senza portarsi dietro il cellulare. Tutte le ipotesi sono aperte. E per il momento non è stata trovata neanche la mountain-bike di colore nero.

Allarme e ansia crescono di ora in ora, nel pomeriggio di domenica 1° settembre le ricerche della 40enne si sono concentrate nelle campagne attorno al comune, senza nessun risultato. All'appello dei famigliari si è aggiunto anche quello della prima cittadina di Busto Garolfo, Susanna Biondi: "Chi avesse modo di vederla o chi la dovesse incrociare, avvisi immediatamente il numero d'emergenza 112".

La donna è alta circa 1 metro e 67 ed è di corporatura media, ha i capelli neri e gli occhi castani, quando è scomparsa indossava una polo blu/azzurra, pantaloncini verdi e infradito. Si è allontanata in bicicletta da via Udine, non lontano dalla pista ciclabile del canale Villoresi.