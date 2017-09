E' scomparsa nel nulla Francesca Missaglia: i familiari la cercano disperatamente

E' uscita di casa, da Agrate Brianza, in macchina mercoledì mattina e da quel momento la sua famiglia non ha più avuto alcun contatto con lei e nemmeno nessuna notizia in merito a dove possa essere.

A lanciare un appello per rintraciare la sorella, Francesca Missaglia, è stata la sorella che ha scelto di usare i social network per raggiungere più persone possibile.

"Chiedo a tutti i miei contatti di diffondere la foto di mia sorella Francesca Missaglia di cui non abbiamo più notizie da Mercoledì 20 Settembre 2017. Abbiamo anche già sporto denuncia ai carabinieri. È uscita di casa ad Agrate Brianza alle ore 9.00 circa con la sua auto targata CP228EJ, una Toyota Yaris modello vecchio color azzurro chiaro metallizzato, molto tendente al grigio, e da quel momento non riusciamo più a contattarla perchè ha il telefono spento".

Francesca ha 22 anni, è alta 1.75, corporatura magra, capelli scuri, occhi scuri, porta spesso i capelli raccolti e al momento della scomparsa indossava dei leggings neri, un giubbotto color panna con cappuccio con pelo e scarpe da ginnastica Nike arancioni/fucsia.

Nellappello sono stati inseriti alcuni numeri di telefono da chiamare in caso di segnalazioni, tra questi quello della mamma 338/7441989 (Mamma) e della sorella 329/8228725 (Sorella).