Gaya, la ragazzina di 16 anni scomparsa a Milano. La madre la cerca disperatamente

Sono ore di ansia e apprensione a Milano per la scomparsa di Gaya Egle Stanzione, una ragazzina di sedici anni anni che da oltre un giorno non dà notizie di sé.

La giovane, secondo quanto riferito dalla madre a MilanoToday, è uscita da casa sua intorno alle 3 del pomeriggio di giovedì 6 luglio per vedersi con un'amica, salvo non fare più ritorno. L'ultimo contatto telefonico è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì quando la giovane ha parlato per pochi secondi al telefono con la madre.

La madre della 16enne, residente in zona Barona, ha lanciato un appello sui social network e diverse persone l'avrebbero vista per le strade di Milano.

Quando è scomparsa Gaya indossava una maglietta scura, dei pantaloncini da basket neri, scarpe dello stesso colore e un cappellino con la scritta New York. Gaya è alta un metro e 67 centimetri, ha gli occhi azzurri e i capelli corti ed è di corporatura media, ha un tatuaggio sul polso sinistro vicino alla mano.