Scomparsa dal giorno di San Valentino: apprensione per le sorti di Giada, 17 anni

Una ragazzina di diciassette anni è scomparsa a Milano da martedì 14 febbraio. Il suo nome è Giada e la sua storia è finita sul programma televisivo 'Chi l'ha visto?', il 28 febbraio.

Alta circa 1.65, ha gli occhi verdi, un neo sulla guancia destra e i capelli castani - ma li tinge spesso - e rasati da un lato.

Il giorno in cui è scomparsa indossava un parka di colore verde ed un paio di jeans. Di solito porta gli occhiali (come nella foto scattata il 10 febbraio). Di Giada - residente di zona Affori - non si sa più nulla dalle 22:45 del 14 febbraio.