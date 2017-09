Mistero sempre più fitto attorno alla scomparsa di Marilena Rosa Re: si indaga

Marile Rosa Re sembra essere sparita nel nulla: la donna, 58 anni, promoter all'interno di diversi supermercati della provincia di Varese e dell'Alto Milanese, ha fatto perdere le sue tracce lo scorso 30 luglio. Le sue colleghe hanno reato un evento per tentare di ritrovarla, l'appuntamento è per lunedì 4 settembre alle dieci del mattino al Carrefour di Limbiate.

Con il passare dei giorni sembra sfumare l'ipotesi di un allontanamento volontario, anche se le ricerche degli investigatori con i cani molecolari nei boschi tra Varesotto e Milanese — per la pista di un suicidio o di un omicidio con occultamento di cadavere — per il momento non hanno dato esiti. Per chi la conosceva, tuttavia, l'allontanamento è un'ipotesi che non regge: non avrebbe mai abbandonato la famiglia e i figli senza lasciare un messaggio.

Il marito di Marilena, un uomo di 63 anni, nella denuncia ha spiegato di aver incontrato la moglie per l'ultima volta intorno alla mezzanotte del 29 luglio: era tornata a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Il 63enne ha detto di averla salutata e poi di essere andato a Garbagnate, dove ha trascorso la notte dall'anziana madre. Tornato a casa l'indomani non ha trovato Marilena, scomparsa con le chiavi di casa, il portafogli con i documenti e carte di credito, oltre telefono cellulare. L'auto? Era parcheggiata nel posteggio. Sempre durante la fase della denuncia aveva specificato che il giorno prima della scomparsa era stato liquidato un debito di 120mila euro con Equitalia, saldato con i risparmi della coppia.

La vita di Marilena fino al momento della scomparsa si divideva tra la sua abitazione e i centri commerciali della zona dove si occupava di promuovere prodotti, reclutata dalle agenzie con contratti a chiamata. E proprio il 30 luglio era attesa al lavoro, in un supermercato dove non è mai arrivata.