Scappa da casa per andare a un rave party: 16enne ritrovata

Scappata da casa per partecipare a un rave party nella provincia di Milano. La protagonista è una ragazza di sedici anni di Coriano (Rimini). Secondo quanto riferisce RiminiToday, la famiglia della giovanissima aveva denunciato ai carabinieri la scomparsa della propria figlia. I militari hanno immediatamente fatto scattare l'indagine, utilizzando soprattutto il segnale del telefonino della sedicenne.

E il cellulare veniva "localizzato" in un'area nella quale, per tutta la notte, si era effettuato un rave party. I carabinieri sono poi riusciti ad intercettare la sedicenne a bordo di un treno mentre ormai si trovava nella provincia di Forlì-Cesena, in direzione mare: la ragazza stava tranquillamente tornando a casa.